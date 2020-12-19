Суббота, 19 Декабря 2020 14:18

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в соцсети Facebook отметил, что процесс демаркации границ, совершается очень быстро и это несет угрозу для жителей приграничных областей.

Татоян подчеркнул, что этот процесс может привести к серьезному нарушению прав граждан Армении.

<К процессу демаркации границ должны быть привлечены специалисты в области картографии, геодезии, военной и других областей, историки. Нужно провести комиссионные работы на местах, создание надлежащей правовой базы>,-заметил омбудсмен.

Татоян подчеркнул, что власти Азербайджана продолжают проводить антиармянскую политику, а их вооруженные силы осуществляют различные зверства в отношении наших пленных.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с видеообращением к народу страны заметив, что процесс демаркации границ в Сюнике осуществляется по международно признанным границам и делается для защиты граждан данной области.