Суббота, 19 Декабря 2020 14:17

АрмИнфо. В Армении стартовало шествие в военный пантеон <Ераблур> во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В Армении в связи с 40 днем окончания войны в Арцахе объявлен трехдневный траур, сегодня участники шествия намерены почтить память жертв участников погибших в ходе войны. В своем видеообращении премьер призвал граждан страны обязательно принять участие в шествии. В это времйя в военном пантеоне <Ераблур> собрались ветераны арцахской войны, они намерены не пустить премьер-министра Армении в пантеон. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Глава Сисианского добровольческого отряда Ашот Минасян заявил, что главным виновным ситуации в Арцахе является именно премьер-министр Армении Никол Пашинян. Минасян заметил, что Пашинян даже не понимает значение Арцаха и масштабы трагедии, в которой он виновен.

<Предатель не должен войти в <Ераблур>. Своими действиями Пашинян фактически вручил врагу ключи от Армении>,- заметил доброволец.

В свою очередь бывший глава СНБ Армении Давид Шахназарян отметил, что для проведения шествия Пашинян использует административный ресурс. Шахназарян заявил, что если со стороны участников шествия последуют провокации, они получат достойный отпор.

Отметим, что вчера представители оппозиции провели факельное шествие в <Ераблур>, в ходе которого они зачитали имена всех военнослужащих, погибших защащая Арцах.