|В "Ераблуре" напряженная ситуация, собравшиеся пытались перекрыть проход в пантеон премьер-министру Армении
|Генералы резервисты и отставники ВС Армении заявили о необходимости формирования профессиональной власти
|Армянская оппозиция приглашает граждан в 15:00 на площади Свободы принять участие в шествии в память о героях арцахской войны
|Омбудсмен Армении уверен, демаркации границ осуществляемaя с такой скоростью содержит угрозу для жителей Сюника
|Ветераны карабахской войны намерены не пустить Никола Пашиняна в военный пантеон <Ераблур>
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сообщил, что не намерен подавать в отставку
|Премьер-министр: Мы продолжаем работы по возвращению на родину армянских пленных
|Никол Пашинян: Мы не уступим ни миллиметра Сюникской области
|Депутат из Сюника от фракции "Мой шаг" складывает мандат
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|Депутат: Представители добровольческого отряда из Ширака больше не в окружении и возвращаются домой
|Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе
|Федеральный парламент Бельгии требует от Азербайджана вывода войск из Арцаха
|Следственный Комитет Армении возбудил дело по факту убийства военнослужащих в районе сел Хин Тагер - Хцаберд
|В Гаваре открылся учебный пункт ТУМО
|Президент Португалии ратифицировал CEPA
|Президент Арцаха назначил новых министров
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|Банк ВТБ (Армения) открыл Центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении
|СК Армении раскрыл крупную кражу в банке суммы эквивалентной почти $400 тыс
|СНБ Арцаха призывает граждан двух армянских республик сдать оружие, выданное им для ведения боевых действий
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|Секретарь Совбеза Армении: Демаркация границ осуществляется на основе ряда документов
|Президент РА: В ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран
|РАУ обогнал ряд армянских ВУЗов в международном рейтинге QS EECA University Rankings
|В. Путин: Обострение конфликта в Карабахе и боестолкновения привели к росту рисков терроризма
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|Сейран Оганян: К власти в Армении должны прийти силы, которые будут представлять интересы армянского народа
|Военкор: Армении необходимо преодолеть комплекс "битой армии"
|Юрий Котенок: Армении необходимо реформировать свои Вооруженные силы и перейти на современные образцы военного оружия и боевой техники
|Политолог: Сегодня почти все политические силы Армении работают на разрушение того фундамента, который худо-бедно был создан в течение последних 30 лет
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|Главы государств СНГ выразили соболезнования Пашиняну в связи с кончиной отца
|Палата представителей парламента Бельгии приняла резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту
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|В Армении за последние сутки выявлен 861 случай заражения коронавирусом
|ЕС готов взять на себя определенную роль в формировании долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
|Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников прибыл в Ереван
|Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
|Глава Палаты адвокатов: Каждый день пребывания премьер-министра на своем посту - тяжелый удар по армянской государственности
|Военный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру Донбасса
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|Житель Эчмиадзина не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях
|Министр обороны Армении: Ни один метр территории Армении не будет отдан
|Армия обороны Арцаха: Обнаружены тела 9 армянских военнослужащих
|В МИД Армения прошла встреча с Послом Китая
|МИД Арцаха: Армия обороны была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и его народа
|Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи
|Омбудсмен Армении требует от правительства разъяснить ситуацию жителям приграничных общин Сюника
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|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
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|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
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АрмИнфо. В Армении стартовало шествие в военный пантеон <Ераблур> во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
В Армении в связи с 40 днем окончания войны в Арцахе объявлен трехдневный траур, сегодня участники шествия намерены почтить память жертв участников погибших в ходе войны. В своем видеообращении премьер призвал граждан страны обязательно принять участие в шествии. В это времйя в военном пантеоне <Ераблур> собрались ветераны арцахской войны, они намерены не пустить премьер-министра Армении в пантеон. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Глава Сисианского добровольческого отряда Ашот Минасян заявил, что главным виновным ситуации в Арцахе является именно премьер-министр Армении Никол Пашинян. Минасян заметил, что Пашинян даже не понимает значение Арцаха и масштабы трагедии, в которой он виновен.
<Предатель не должен войти в <Ераблур>. Своими действиями Пашинян фактически вручил врагу ключи от Армении>,- заметил доброволец.
В свою очередь бывший глава СНБ Армении Давид Шахназарян отметил, что для проведения шествия Пашинян использует административный ресурс. Шахназарян заявил, что если со стороны участников шествия последуют провокации, они получат достойный отпор.
Отметим, что вчера представители оппозиции провели факельное шествие в <Ераблур>, в ходе которого они зачитали имена всех военнослужащих, погибших защащая Арцах.
|В "Ераблуре" напряженная ситуация, собравшиеся пытались перекрыть проход в пантеон премьер-министру Армении
|Генералы резервисты и отставники ВС Армении заявили о необходимости формирования профессиональной власти
|Армянская оппозиция приглашает граждан в 15:00 на площади Свободы принять участие в шествии в память о героях арцахской войны
|Омбудсмен Армении уверен, демаркации границ осуществляемaя с такой скоростью содержит угрозу для жителей Сюника
|Ветераны карабахской войны намерены не пустить Никола Пашиняна в военный пантеон <Ераблур>
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сообщил, что не намерен подавать в отставку
|Премьер-министр: Мы продолжаем работы по возвращению на родину армянских пленных
|Никол Пашинян: Мы не уступим ни миллиметра Сюникской области
|Депутат из Сюника от фракции "Мой шаг" складывает мандат
|В Армении выявлено 920 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат: Представители добровольческого отряда из Ширака больше не в окружении и возвращаются домой
|Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе
|Федеральный парламент Бельгии требует от Азербайджана вывода войск из Арцаха
|Следственный Комитет Армении возбудил дело по факту убийства военнослужащих в районе сел Хин Тагер - Хцаберд
|В Гаваре открылся учебный пункт ТУМО
|Президент Португалии ратифицировал CEPA
|Президент Арцаха назначил новых министров
|21 декабря премьер-министр Армении проведет в Сюникской области
|Банк ВТБ (Армения) открыл Центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении
|СК Армении раскрыл крупную кражу в банке суммы эквивалентной почти $400 тыс
|СНБ Арцаха призывает граждан двух армянских республик сдать оружие, выданное им для ведения боевых действий
|Экс-советник: Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС не могут решить проблемы до тех пор, пока во главе страны стоит Никол Пашинян
|Ардшинбанк перечислит средства на рождественские подарки Арцаху
|Секретарь Совбеза Армении: Демаркация границ осуществляется на основе ряда документов
|Президент РА: В ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран
|РАУ обогнал ряд армянских ВУЗов в международном рейтинге QS EECA University Rankings
|В. Путин: Обострение конфликта в Карабахе и боестолкновения привели к росту рисков терроризма
|Президент Арцаха подписал указ об изменении структуры правительства
|Сейран Оганян: К власти в Армении должны прийти силы, которые будут представлять интересы армянского народа
|Военкор: Армении необходимо преодолеть комплекс "битой армии"
|Юрий Котенок: Армении необходимо реформировать свои Вооруженные силы и перейти на современные образцы военного оружия и боевой техники
|Политолог: Сегодня почти все политические силы Армении работают на разрушение того фундамента, который худо-бедно был создан в течение последних 30 лет
|Алиев подставил Пашиняна?
|Вазген Манукян потребовал от Пашиняна отказаться от делимитации границ Армении и Азербайджана
|Главы государств СНГ выразили соболезнования Пашиняну в связи с кончиной отца
|Палата представителей парламента Бельгии приняла резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту
|Новый Год с новым iPhone-ом: IDBank и Idram проводят лотерею
|В Армении за последние сутки выявлен 861 случай заражения коронавирусом
|ЕС готов взять на себя определенную роль в формировании долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
|Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников прибыл в Ереван
|Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
|Глава Палаты адвокатов: Каждый день пребывания премьер-министра на своем посту - тяжелый удар по армянской государственности
|Военный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру Донбасса
|В Брюсселе прошло третье заседание партнерства Армения-ЕС
|Житель Эчмиадзина не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях
|Министр обороны Армении: Ни один метр территории Армении не будет отдан
|Армия обороны Арцаха: Обнаружены тела 9 армянских военнослужащих
|В МИД Армения прошла встреча с Послом Китая
|МИД Арцаха: Армия обороны была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и его народа
|Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи
|Омбудсмен Армении требует от правительства разъяснить ситуацию жителям приграничных общин Сюника
|В Ереване вновь проходит митинг-шествие оппозиции
|Адвокат: Герой карабахской войны Ашот Минасян не будет арестован
|Ваграм Погосян: Новость о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана, абсолютная чушь
|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
|Сурен Папикян: Границы Армении прочны и контролируемы со стороны ВС РА
|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
|Читать больше
|Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
|Военный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру Донбасса
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
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