Суббота, 19 Декабря 2020 14:14

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что пленение армянских военнослужащих в селе Хцаберд не укалывается в логику трехстороннего соглашения о прекращении огня.

В ходе видеообращения к народу, Пашинян заметил, что сложившаяся ситуация не должна приводить нас в отчаяние, так как ведутся работы по возвращению домой армянских пленных.

<Сейчас активно ведутся работы по возвращению в Армению наших пленных, как военных так и гражданских лиц. Более того, мы ведем работы по нахождению наших соотечественников, пропавших без вести. К сожалению в некоторых частях Арцаха все еще сохраняется напряженность>, - подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что армянские военнослужащие ценой своей жизни защищали будущее армянского народа. Они погибли защищая Армению и Арцах. Премьер напомнил, что сегодня в память о них состоится шествие в пантеон <Ераблур>.

Отметим, что возле <Ераблура> собрались участники первой карабахской войны, которые намерены не дать Пашиняну войти в пантеон.