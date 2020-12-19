Суббота, 19 Декабря 2020 14:12

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян выступил с видеообращением к народу в связи с трехдневным трауром, объявленным в Армении и Арцахе в связи с 40 днем прекращения боевых действий в НКР.

Пашинян, в частности, заметил, что необходимо изучить все события, которые произошли в ходе арцахской войны. Премьер подчеркнул, что когда он вступил в должность, столкнулся с ошибками системного характера, которые совершали прежние власти и пытался их исправить. Однако, времени было очень мало и ему не удалось осуществить реформы в полной мере. Премьер заметил, что взял всю ответственность за происходящее на себя, но не намерен быть <козлом отпущения>. Пашинян заявил, что армянский народ должен жить дальше и не повторять ошибки прошлого.

После чего, премьер коснулся ситуации в Сюникской области Армении. Глава кабмина вновь подчеркнул, что разговоры о сдаче земель Сюника не соответствуют действительности. По его словам, Сюник вернется к международно признанным границам Армении.

<В охране границ Сюника задействованы российские пограничные войска. Это совершенно новый уровень безопасности. В последние дни в Сюнике шло уточнение границ и это приводит к некоторым изменениям и неудобствам. В обществе поднимается паника, звучат заявления о сдаче Сюника. На самом деле мы делаем все возможное, чтобы защитить Сюник. В последнее время возникла угроза возобновления боевых действий за международно признанными границами Сюника, то есть, появилась возможность того, что боевые действия перекинутся в Сюник. Однако, оставаясь на международно признанных границах мы создаем новые гарантии безопасности для Сюника. Мы не уступим ни миллиметра Сюникской области>, - заметил Пашинян.

Также премьер заметил, что в связи с демаркацией границ могут возникнуть проблемы с функционированием некоторых дорог. Однако, Пашинян заверил, что сейчас прилагаются все усилия для решения данных проблем