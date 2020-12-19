Суббота, 19 Декабря 2020 11:50

АрмИнфо. Депутат от фракции <Мой шаг> Тигран Карапетян складывает мандат. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Отметим, что Карапетян является выходцем из Сюникской области Армении, из города Горис.

Депутат отметил: <Уважаемые жители Сюника, я отказываюсь от мандата депутата Национального Собрания. Мандат мне дали вы и сейчас, по вашему же требованию я отказываюсь от мандата. Я по-прежнему верю, что у нас будет сильная военная промышленность, и достижение этой цели будет смыслом моей жизни. У нас нет права отчаиваться. Сюник был и будет стержнем Армении>.

Отметим, что в последнее время в Сюнике проходят акции протеста в связи с демаркацией границ с Азербайджаном.