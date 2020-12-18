Пятница, 18 Декабря 2020 23:54

АрмИнфо. При работах по разминированию у г.Шуши в Нагорном Карабахе погиб военнослужащий миротворческого контингента МО России.

"Произошел подрыв взрывного устройства. В результате получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра. Военнослужащему была оперативно оказана медицинская помощь. При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - информирует военное ведомство.