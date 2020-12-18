В ходе предварительного следствия были проведены необходимые следственные действия, в том числе внешний осмотр трупов, в результате чего были выявлены достаточные доказательства того, что солдаты подверглись пыткам. Была получена информация о том, что противник совершил серьезные нарушения международного гуманитарного права. Удалось идентифицировать личности 4 трупов. Семь военнослужащих, дежуривших на боевых позициях, подверглись бесчеловечному обращению

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