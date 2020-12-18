Пятница, 18 Декабря 2020 18:44

АрмИнфо. В рамках сотрудничества Центра креативных технологий ТУМО и американской компании dot818 в городе Гавар открылся учебный пункт ТУМО (TUMO Box).

Директор Центра Мари Лу Папазян отметила, что в ближайшие дни очередной пункт ТУМО откроется в приграничном городе Берд Тавушской области. <Этот процесс будет нести продолжительны характер, которым мы подтверждаем нашу миссию - обеспечить доступность образовательной программы ТУМО даже в самых маленьких общинах Армении и Арцаха.

Согласно сообщению Центра, каждый учебный пункт ТУМО предоставляет возможность получить образование в сфере технологий и дизайна ежегодно 320 учащимся.

Отметим, что компания dot818 была основана в 2011 году в Калифорнии, и специализируется в области рекламы, маркетинга и издания. Помимо штаб-квартиры в Калифорнии, компания имеет офисы в Южной Каролине и Великобритании.

Напомним, что ТУМО изначально задумывался как центр послешкольного образования для подростков. Основателем центра стал американский предприниматель армянского происхождения Сэм Симонян и Сильва Симонян. Строительство центра в Ереване началось в 2003 году, закончилось в 2009-2010 годах. Торжественное открытие центра состоялось 14 августа 2011 года. Генеральный директор - Мари Лу Папазян, которая разработала его образовательную программу и возглавила усилия по проектированию и строительству первого объекта центра в Ереване. До ТУМО Папазян возглавляла Фонд, который объединил студентов из Армении и диаспоры с помощью онлайн-образовательных программ. За первые 5 лет существования центра в нём прошли обучение более 10 тысяч человек. В 2016 году центр креативных технологий оказался на первом месте рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом We demain.