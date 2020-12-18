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АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян осуществил кадровые изменения в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Так, Карен Даниелян назначен министром юстиции Республики Арцах, сложив с себя полномочия главы администрации президента Республики Арцах.
Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра территориального управления и развития Республики Арцах. Айк Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах.
Артур Петросян освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Арцах, согласно его заявлению. Отметим, что сегодня утром президент Арцаха Араик Арутюнян произвел структурные изменения в правительстве.
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|Президент Арцаха назначил новых министров
|21 декабря премьер-министр Армении проведет в Сюникской области
|Банк ВТБ (Армения) открыл Центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении
|СК Армении раскрыл крупную кражу в банке суммы эквивалентной почти $400 тыс
|СНБ Арцаха призывает граждан двух армянских республик сдать оружие, выданное им для ведения боевых действий
|Экс-советник: Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС не могут решить проблемы до тех пор, пока во главе страны стоит Никол Пашинян
|Ардшинбанк перечислит средства на рождественские подарки Арцаху
|Секретарь Совбеза Армении: Демаркация границ осуществляется на основе ряда документов
|Президент РА: В ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран
|РАУ обогнал ряд армянских ВУЗов в международном рейтинге QS EECA University Rankings
|В. Путин: Обострение конфликта в Карабахе и боестолкновения привели к росту рисков терроризма
|Президент Арцаха подписал указ об изменении структуры правительства
|Сейран Оганян: К власти в Армении должны прийти силы, которые будут представлять интересы армянского народа
|Военкор: Армении необходимо преодолеть комплекс "битой армии"
|Юрий Котенок: Армении необходимо реформировать свои Вооруженные силы и перейти на современные образцы военного оружия и боевой техники
|Политолог: Сегодня почти все политические силы Армении работают на разрушение того фундамента, который худо-бедно был создан в течение последних 30 лет
|Алиев подставил Пашиняна?
|Вазген Манукян потребовал от Пашиняна отказаться от делимитации границ Армении и Азербайджана
|Главы государств СНГ выразили соболезнования Пашиняну в связи с кончиной отца
|Палата представителей парламента Бельгии приняла резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту
|Новый Год с новым iPhone-ом: IDBank и Idram проводят лотерею
|В Армении за последние сутки выявлен 861 случай заражения коронавирусом
|ЕС готов взять на себя определенную роль в формировании долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
|Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников прибыл в Ереван
|Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
|Глава Палаты адвокатов: Каждый день пребывания премьер-министра на своем посту - тяжелый удар по армянской государственности
|Военный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру Донбасса
|В Брюсселе прошло третье заседание партнерства Армения-ЕС
|Житель Эчмиадзина не справился с управлением и оказался на железнодорожных путях
|Министр обороны Армении: Ни один метр территории Армении не будет отдан
|Армия обороны Арцаха: Обнаружены тела 9 армянских военнослужащих
|В МИД Армения прошла встреча с Послом Китая
|МИД Арцаха: Армия обороны была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и его народа
|Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи
|Омбудсмен Армении требует от правительства разъяснить ситуацию жителям приграничных общин Сюника
|В Ереване вновь проходит митинг-шествие оппозиции
|Адвокат: Герой карабахской войны Ашот Минасян не будет арестован
|Ваграм Погосян: Новость о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана, абсолютная чушь
|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
|Сурен Папикян: Границы Армении прочны и контролируемы со стороны ВС РА
|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
|Путин об Эрдогане: Он мужик!
|Арман Татоян: Власти Азербайджана продолжают открыто сеять ненависть и вражду по отношению к армянам
|В ходе поисковых работ в районах Физули и Джабраил обнаружены останки тел 41 военнослужащего
|МО РА: На некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы будут размещены российские пограничники
|Арам Хачатрян: Отставку Никола Пашиняна в Ереване требуют всего 500 человек
|Президент Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями внепарламентских сил
|В Сюникской области Армении проходит акция протеста, перекрыта дорога к городу Капан
|Министр обороны ознакомился со строительством боевых укреплений в приграничных с Азербайджаном районах
|Минтруда и социальных вопросов Армении представило краткосрочные программы по трудоустройству граждан Арцаха
|Бывший депутат парламента назначен губернатором Лорийской области Армении
|ГКС: Информационному террору будет положен конец
|Певица, активистка РПА Шушан Петросян выпущена из полицейского участка
|Армии обороны Арцаха пока ничего не известно о судьбе военнослужащих, пропавших без вести близ сел Хцаберд и Хин Тагер
|В Армении выявлено 1174 новых случая заражения коронавирусом
|Читать больше
|Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
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