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 Пятница, 18 Декабря 2020 18:37
Ани Мшецян

Президент Арцаха назначил новых министров

Президент Арцаха назначил новых министров

АрмИнфо. Президент Арцаха Араик Арутюнян осуществил кадровые изменения в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, Карен Даниелян назначен министром юстиции Республики Арцах, сложив с себя полномочия главы администрации президента Республики Арцах.

Жирайр Мирзоян освобожден от должности министра территориального управления и развития Республики Арцах. Айк Ханумян назначен министром территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах.

Артур Петросян освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Арцах, согласно его заявлению.  Отметим, что сегодня утром президент Арцаха Араик Арутюнян произвел структурные изменения в правительстве.


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