Пятница, 18 Декабря 2020 18:36

АрмИнфо.Понедельник, 21 декабря премьер- министр Армении Никол Пашинян проведет в Сюникской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рабочий день в понедельник проведу в Сюнике. Побываю в Капане, Мегри, Горисе, Сисиане, где встречусь с гражданами, представителями местных и областных структур", - написал глава правительства.

Напомним, что ситуация в области накалилась до предела, когда стало известно о сдаче под контроль Азербайджана ряда территорий. Местные жители перекрыли дороги, требуя от властей разъяснений. Накануне в области побывал и министр обороны РА Вагаршак Арутюнян, который сообщил о передаче ряда участков госграницы под контроль российских пограничников. В этой связи, сегодня в Ереван с краткосрочным визитом прибыл глава ФСБ России Александр Бортников.