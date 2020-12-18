Пятница, 18 Декабря 2020 17:49

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), с целью улучшения качества сервиса и комфорта своих клиентов, разработал новый формат автокредитования на приобретение автомобилей со вторичного рынка, главным преимуществом которого является экономия времени клиентов.

В городе Ереван, на территории центрального авторынка по адресу Нубарашенское шоссе 1, Банк ВТБ (Армения) открыл специализированный Центр автокредитования, который объединяет все услуги и продукты, связанные с покупкой поддержанных автомобилей в кредит.

Центр автокредитования предусматривает консультацию и индивидуальный подход к каждому клиенту. Клиент выбирает понравившийся ему автомобиль и не покидая авторынок, в Центре автокредитования подает заявку на кредит, которая рассматривается на месте. Предварительное решение о выдаче кредита принимается в течении 1,5 рабочих дней. Со стороны Банка ВТБ (Армения) на месте бесплатно оформляется страхование от несчастных случаев и страхование приобретаемого автомобиля (КАСКО).

Банк ВТБ (Армения) предлагает приобретение поддержанных автомобилей в кредит с первоначальным взносом начиная от 20%, с суммой кредита от 500 тыс. до 16 млн. драмов РА со сроком кредитования от 1-5 лет, годовая процентная ставка кредита составляет от 12.5% до 14.5% (годовая эффективная процентная ставка - 18.5%-24%).

График рабочих дней и часов Центра автокредитования подстроен под удобство клиентов, которые посещают авторынок. Именно по этой причине установлены рабочие часы в будние дни с 10:00 до 17:00 (кроме среды), в субботу и в воскресенье - с 8:30 до 17:00.

Автокредиты на приобретение автомобилей со вторичного рынка выдаются физическим лицам, являющимся резидентами РА, имеющим постоянную прописку или фактическое место жительство.

Подробную информацию об автокредитах на приобретение автомобилей со вторичного рынка можно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/credits/avtovark-erkrordayin-showkayits-avtomek-enayi-dzerhk-berman-hamar , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.