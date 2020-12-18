Пятница, 18 Декабря 2020 17:46

АрмИнфо. Следственный Комитет Армении раскрыл крупную кражу в одном из банков на сумму в 197.135 млн драмов (порядка $400 тыс).

Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе департамента Следственного Комитета РА (СК РА), подметив, что в главном управлении по расследованию особо важных дел СК РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения, с использованием компьютерной техники, суммы в особо крупных размерах. Ни имя обвиняемого, ни название банка в сообщении СК РА не указаны.

Следствием установлено, что кражу совершил 40-летний мужчина, который занимал в одном из банков Армении должность начальника отдела сопровождения автоматизированной системы и в рамках своих служебных обязанностей имел полномочия по выполнению действий в этой системе банка. Он в период с декабря 2019г по март 2020 года с единым умыслом совершения хищения чужого имущества в особо крупных размерах, непосредственно в автоматизированной системе банка в конце сумм, поступивших на карточные счета свои и трех граждан Армении, а также гражданина Грузии, программным способом увеличил цифры или ввел несуществующие суммы, похитив у банка денежные средства в особо крупных размерах.

На основании совокупности, добытых в ходе следствия, достаточных доказательств, 40-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение по пункту 1-му части 3-й статьи 181 УК РА (хищение в особо крупных размерах с использованием компьютерной техники), и в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде.

Предварительное следствие завершено и уголовное дело с ходатайством об утверждении обвинительного заключения направлено прокурору.