Пятница, 18 Декабря 2020 17:40

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Арцаха сообщает, что гражданам необходимо вернуть оружие, выданное для ведения боевых действий до 10 января.

Как сообщает Единый информационный центр НКР, данное сообщение касается как граждан Арцаха, так и граждан Армении, если они участвовали в боевых действиях и получали оружие от соответствующих структур.

В частности, необходимо сдать оружие, боеприпасы, средства связи, приборы ночного видения и прицелы. С 11 января 2021 года хранение, перевозка и ношение данных боеприпасов будет караться в установленном законом порядке.