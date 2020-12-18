Пятница, 18 Декабря 2020 17:35

АрмИнфо.Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС не смогут решить проблемы армии до тех пор, пока во главе страны стоит Никол Пашинян, и это уже очевидно. Об этом 18 декабря на своей странице в Facebook заявил бывший советник президента Карабаха Тигран Абрамян.

По его словам, Никол Пашинян идет худшим путем. <Но оставим его в покое. Вагаршак Арутюнян, Оник Гаспарян, к сожалению, если вы осознаете самые сложные проблемы этого этапа, во-первых, то знайте, что у вас не получится. Во-вторых, у вас есть проблема диалога с общественностью, без этого у вас ничего не получится. Никол больше не востребован, требовать от него чего- либо нет смысла. Дело не в том, что у вас нет проблем с доверием, дело не в том, что решение наших основных проблем не обусловлено смещением премьер-министра, а в том, чтобы попытаться поговорить с общественностью для решения неотложных, хотя бы временных военных проблем. Говорите на разных платформах, используя разные возможности, но не так, как сейчас. Вы и сейчас ничего не делаете, хотя бы для эффективного общения с общественностью. Ваши решения и приказы, какими бы правильными или возможными они ни были в данный момент, не будут работать, и я думаю, вы понимаете последствия>, - написал экс-советник.