Пятница, 18 Декабря 2020 17:10

АрмИнфо.В этом году Ардшинбанк отказался от традиционной покупки рождественских подарков и направил сэкономленные средства в пострадавший от войны Арцах.

По словам Председателя Правления Ардшинбанка Артака Ананяна, накануне Нового года банк решил использовать все средства, традиционно затрачиваемые на раздачу подарков клиентам, в качестве адресной помощи пострадавшему от войны Арцаху. Руководитель Ардшинбанка призвал всех присоединиться к этой инициативе. «Мы призываем наших партнеров не делать нам новогодних подарков, а направить сэкономленные деньги в Арцах», - отметил он.