Пятница, 18 Декабря 2020 17:04

АрмИнфо.Сложившаяся ситуация содержит в себе ряд проблем, но мы должны осознать, что происходит демаркация границ. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Григорян отметил, что данная демаркация осуществляется на основе документов, однако, не пояснил, о каких именно документах идет речь.

<В данном случае демаркация осуществляется на документальной основе, наши шаги связаны с реализацией этого документа>, - заявил Григорян.

Также глава Совбеза подчеркнул, что Армения не намерена уступать свою землю противнику.