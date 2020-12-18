Пятница, 18 Декабря 2020 16:19

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Александр Конюк 18 декабря вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну. Об этом сообщила пресс- служба главы государства.

Поздравив посла со вступлением в должность, Армен Саркисян выразил уверенность, что в ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран и народов.

Александр Конюк передал президенту Армении теплые приветствия президента Беларуси Александра Лукашенко. Посол подчеркнул, что его знания и энергия послужат развитию традиционных дружеских и братских отношений между двумя странами, приданию им нового качества.

Стороны согласились, что в двусторонних отношениях есть большой неиспользованный потенциал. На встрече были затронуты вопросы расширения сотрудничества между Арменией и Беларусью в сферах промышленности, информационных технологий, науки, продовольственной безопасности и других сферах. Разговор зашел и о ситуации в Армении.