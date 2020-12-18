Пятница, 18 Декабря 2020 16:10

АрмИнфо. Российский университет Армении (РАУ) улучшил свои позиции в международном рейтинге университетов Восточной Европе и Центральной Азии QS EECA University Rankings, заняв 131-е место, против 185-го годом ранее.

Об этом говорится в распространённом сообщении РАУ. Согласно источнику, в данном рейтинге РАУ обогнал другие ВУЗы Армении, в частности Ереванский государственный университет (179-е место), Американский университет Армении, Армянский государственный экономический университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении (251-300 места).

В целом, в вышеуказанном рейтинге оцениваются 10 показателей деятельности университета, важнейшим из коих является академическая и образовательная репутация.

Помимо образовательной составляющей, в рейтинге оцениваются также профессиональные качества выпускников ВУЗа, уровень их конкурентоспособности на мировом рынке труда. Другие факторы, которые учитывались это соотношение студентов и преподавателей, исследовательская работа, проводимая факультетами (институтами) и т.д. Впервые QS World University Rankings был опубликован в 2004 году в сотрудничестве с всемирно известным изданием Times Higher Education, а в дальнейшие годы - собственной методикой. Сегодня QS World University Rankings считается одной из более масштабных рейтинговых систем в мире.