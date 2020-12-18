Пятница, 18 Декабря 2020 16:08

АрмИнфо. Трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху в целом последовательно реализуется, обострение конфликта и боестолкновения привели к росту рисков терроризма, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите стран СНГ.

Глава государства напомнил, что Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно­карабахского конфликта, а также добивалась полного прекращения огня. В то же время было стремление следовать ключевым договоренностям Минской группы ОБСЕ.

"Важно, что оно (соглашение, - ред.) в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки", - сказал президент, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что имевшие место боестолкновения, "к сожалению, привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию в Закавказье в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы".

Владимир Путин также отметил необходимость в укреплении взаимодействия стран СНГ в области обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в вопросе охраны границ.