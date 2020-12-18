Пятница, 18 Декабря 2020 15:41

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян подписал указ об изменении структуры правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Согласно постановлению, правительство Арцаха будет состоять из: государственного министра, Министерства труда, социальных вопросов и миграции, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономики и сельского хозяйства, Министерства образования, науки, культуры и спорта, Министерства обороны, Министерства территориального управления и инфраструктуры, Министерства градостроительства и Министерства финансов.

Отныне полномочия государственного министра Республики Арцах будет осуществлять министр финансов НКР.

А новая структура других органов государственного управления Арцаха определяется следующим образом: Служба национальной безопасности, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, кадастр и комитет по управлению государственным имуществом, полиция, Комитет государственных доходов.

Правительству Арцаха поручено принять соответствующие решения, вытекающие из указа.