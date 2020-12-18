Пятница, 18 Декабря 2020 14:46

АрмИнфо. Армяно-азербайджанский конфликт до сих пор не урегулирован. О какой демаркации границ сейчас идет речь? Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Оганян заметил, что на данный момент контакта между двумя конфликтующими сторонами все еще нет.

Бывший министр подчеркнул, что СССР не существует уже 30 лет. <Человек не знающий историю армянского народа, освободительного движения Арцаха, бросивший на произвол судьбы сыновей, служивших в армии, ответственный номер 1 за сложившуюся ситуацию в стране уже принуждает народ к тому, что армяно-азербайджанскую границу должны демаркировать турки и азербайджанцы по своему усмотрению. В качестве обоснования своих действий приводятся якобы границы Советского союза>,- заметил Оганян.

В заключении, экс-министр заявил, что режим, посягающий на неприкосновенность границ Армении, должен уйти вместе со своим руководителем. <К власти в Армении должны прийти силы, которые будут представлять интересы армянского народа. Эти силы должны взять на себя ответственность за обеспечение неприкосновенности границ Армении, возобновление переговорного процесса и полное выполнение государственных функций во внешней и внутренней политике>, - заключил Оганян.