Пятница, 18 Декабря 2020 14:22

АрмИнфо. <В ближайшее время должна произойти демаркация границ между Арменией и Азербайджаном, сейчас на границах некоторый бардак, который существует еще со времен Советского Союза> - сказал на пресс- конференции главный редактор портала <Сегодня.ру>, известный военный обозреватель Юрий Котенок.

По словам эксперта, сейчас Азербайджан действует на правах победителя и пытается <застолбить> свой успех, зачастую не считаясь с позицией армянской стороны.

<Нужно начать в кратчайший срок процесс разделения, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Но подвижки есть. Как мы знаем, сейчас в Армении находится директор ФСБ России Александр Бортников, который прибыл с визитом. Насколько я понимаю, визит посвящён именно процессу, связанному с демаркацией границ. Затем последует его визит в Баку>,- заметил Котенок.

Военкор также заявил, что и сейчас в стране наблюдаются проблемы дезорганизации системы госуправления, которые в некоторой степени и стали одной из причин поражения в войне. Котенок заметил, что и сегодня в некоторых селах остались автономные подразделения без связи и взаимодействия.

Военкор также коснулся вопроса, связанного с пленными. <Вопрос сейчас находится в процессе. Но всем очевидно, что то, как к ним относятся в Азербайджане, сущее варварство>, - заметил Котенок.

Также он заявил, что сейчас ситуация такова, что следует стиснув зубы соблюдать трёхстороннее соглашение, а также активно использовать поддержку миротворческого контингента как гаранта безопасности. По словам Котенка, к подобной ситуации привело отсутствие нормального диалога между сторонами. По его словам, ситуации по сей день является взрывоопасной и военные действия могут возобновиться в любой момент.

<Из всех непризнанных республик на территории постсоветского пространства именно Карабах имел самое выгодное положение. Карабах является государством, хоть и непризнанным. У Армении мало времени на подготовку, нужно заняться решением военных проблем, которые очевидны, и модернизировать экономику. Комплекс <битой армии> нужно преодолеть>, - заключил военкор.