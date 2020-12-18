Пятница, 18 Декабря 2020 14:10

АрмИнфо.Проблема Армении заключается не в том, чтобы отстранить действующую власть от рычагов управления, проблема в том, что делать дальше. Об этом на видео пресс-конференции заявил политолог, директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

По его словам, сегодня трудно спрогнозировать, за кого будут голосовать граждане Армении, если завтра пройдут парламентские выборы. За какие политические партии и силы отдадут свои голоса

граждане страны. При этом, политолог выразил сомнение, что правящий в настоящее время блок "Мой шаг" наберет необходимое количество голосов, точно также нет уверенности в успехе на выборах партии "Процветающая Армения" во главе с Гагиком Царукяном. И по этой причине неизвестно, кто будет вести переговоры с Азербайджаном по каждому куску, по каждому метру территорий. Проблема, как заметил Искандарян, не в формировании армии, а в очень остром политическом кризисе, когда надо осуществлять рестарт государства. "Нужно строить фундамент государства, определиться с вопросом, кто будет планировать правильную политику того или иного государственного органа, какие придут менеджеры. Проблема в этом", - считает политолог, заметив, что проблема должна заключаться в том, чтобы создать, а не в том, чтобы разрушить.

Сегодня, продолжил Искандарян, почти все политические силы работают на разрушение того фундамента, который худо-бедно был создан в течение последних 30 лет. Предположив возможную смену власти, политолог выразил сомнение в эффективности новых правителей, которые в настоящее время своими выступлениями на площадях объединены по негативному признаку, выступая против нынешнего порядка. Но что будет, если этот порядок исчезнет, задает вопрос Искандарян, добавив, что они тут же переругаются. "Начнется борьба за должности, правительству придется включать в свой состав людей, которые стояли на площадях, но которые не способны управлять", - заметил политолог.

По его мнению, Никол Пашинян - это материализованные чаяния огромного количества людей, которые для того, чтобы отправить в отставку предыдущее правительство, готовы были голосовать за парламент, практически никого не зная. Этот парламент в международной практике называется, как неизвестный парламент. В истории Армении еще не было столь неизвестного парламента. И если бы Никол Пашинян предложил совершенно других людей, его избрали бы точно с таким же успехом, потому что избирали не сам парламент, а то настроение, которое царило 2,5 года назад. "При этом, был избран примитивный подход к политике по принципу "приведем хороших людей и все станет отлично". Избирали надежду на чудо. Будут сняты камеры видеонаблюдения, деньги, которые отнимут у олигархов, будут направлены на трехкратное повышение зарплат и т.д. и т.п.", - сказал политолог.

Он констатировал, что проблема строительства государства не решается просто и быстро. Это проблемы институционализации, консенсуса, выработки различных способов управления, ""Мы потеряем те места, на которые выйдут азербайджанцы, даже, если завтра к власти в стране придут другие люди. Все равно потеряем. Нужно поднимать страну. Проблема сложная, но необходимо идти по этому пути", - подчеркнул политолог.