Пятница, 18 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо. Несколько часов назад Палата представителей парламента Бельгии 130 голосами при 12 воздержавшихся приняла резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сообщил Комитет армян Бельгии.

Источник отмечает, что в резолюции осуждаются действия Азербайджана, начавшего с 27 сентября 2020 года боевые действия. В документе содержится призыв к правительству Бельгии принять ряд мер, направленных на облегчение участи пострадавшего от войны населения, выявить и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, поддержать режим прекращения огня, добиться мирного соглашения. Палата также осудила роль Турции в этой войне.

Комитет армян Бельгии приветствует тот факт, что Палата представителей заняла четкую, конструктивную позицию по этому вопросу, и благодарит парламентариев, которые внесли в это дело свой вклад. Таким образом, резолюция открывает путь к конкретным и конструктивным действиям в регионе. Комитет настоятельно призывает правительство действовать незамедлительно в соответствии с рекомендациями парламента. Он особо подчеркивает срочность гуманитарной помощи и бельгийское присутствие в регионе.

Сегодня Палата представителей приняла еще один документ, предложенный депутатом Мишелем де Магдом, согласно которому 9 декабря провозглашается как национальный день памяти жертв геноцидов, официально признанных бельгийским государством. Комитет приветствует это решение, которое будет способствовать пониманию явления геноцида.

Комитет армян Бельгии является исполнительным органом армянской общины Бельгии. Еще в 1922 году армянские институты были объединены в конференцию, избранную всеми жителями Бельгии армянского происхождения. Число армян в стране оценивается более чем в 30 тысяч человек.