Пятница, 18 Декабря 2020 13:12

АрмИнфо.С 18-го декабря по 20-е января включительно, выполните онлайн или QR/NFC платеж на сумму 1000 драмов через приложение Idram&IDBank и получите электронный купон на Ваш счет Idram-а. Более того, утройте вероятность выигрыша iPhone 12, оплатив по Rocket line:

Вы получите один купон при оплате и еще два купона - спустя 10 дней, если до этого не отмените транзакцию или не погасите использованный Вами лимит Rocket line.

Через Idram Вы можете выполнять платежи в более чем 4000 пунктах продажи, более чем 400 онлайн магазинах. Ознакомиться со списком партнеров можно здесь.

Нет необходимости распечатывать купон и бросать в барабан: все будет онлайн. Просто дайте согласие на правила лотереи через приложение Idram&IDBank или на сайте IDBanking.am.

Лотерея состоится 5-го февраля, в 21:00 в прямом эфире на официальных страницах Facebook и YouTube Idram-а и IDBank-а.