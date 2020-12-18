Пятница, 18 Декабря 2020 12:47

АрмИнфо. ЕС в дополнение к усилиям сопредседателей Минской группы готов взять на себя определенную роль в формировании долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе третьего заседания Совета партнерства ЕС и Армении, которое состоялось 17 декабря в Брюсселе.

Согласно сообщению миссии ЕС в РА, в ходе заседания, ЕС и Армения обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и его окрестностях после прекращения военных действий с 10 ноября в 2020 года, а также роль ЕС в восстановлении и примирении, и ряд других региональных вопросов.

В частности, ЕС подтвердил свою полную приверженность совместной повестке, а также выразил готовность содействовать Армении в преодолении вызовов на пути осуществления реформ. Евросоюз поприветствовал и поддержал решительную приверженность Армении в полном выполнении двустороннего соглашения, несмотря на текущие вызовы, с которыми сталкивается страна.

В свою очередь, Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархейн подчеркнул, что ЕС

привержен оказать поддержку Армении в социально-экономическом восстановлении и осуществлении продолжительных внутригосударственных реформ в интересах граждан и бизнеса Армении.

"Мы готовы обсудить какое дальнейшее содействие будет оказано Армении для противостояния текущим вызовам. ЕС готов предоставить гуманитарную помощь еще дополнительно на 10 млн. евро и работать над более комплексным преобразованием конфликтов и долгосрочным социально-экономическим развитием", - сказал он.

Сообщается, что в преддверии заседания Совета Партнерства, ЕС опубликовал доклад о развитиях, которые происходили в Армении с мая 2019 года и об отношениях ЕС-Армения.

Заседание Совета партнерства ЕС-Армения состоялось накануне заседания Совета сотрудничества ЕС- Азербайджан. "Встречи подтверждают важность партнерства ЕС со странами региона и содействие ЕС в восстановлении региона и установлении длительного мира", - говорится в источнике.