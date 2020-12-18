Пятница, 18 Декабря 2020 12:09

АрмИнфо. Каждый день пребывания премьер-министра на своем посту - тяжелый удар по армянской государственности. Об этом говорится в послании председателя Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна на имя начальника генерального штаба вооруженных сил РА Оника Гаспаряна. Послание опубликовано на личной странице главы Палаты в Facebook.

По его словам, обращение к премьер-министру не имеет смысла,

поскольку его правосубъектность спорна. По этой причине Ара Зограбян

обращается к начальнику Генерального штаба, поскольку именно

вооруженные силы страны на основании статьи 14 Конституции РА

обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ. "Как гражданин я требую от начальника Генерального штаба, являющегося самым высоким военным должностным лицом Вооруженных сил, незамедлительно обеспечить выполнение предусмотренных Конституцией обязанностей, а именно - обеспечить защиту и безопасность границ Сюникской области, в том числе, сел Давид Бек, Кахнут, Ужанис, Егвард, Агарак, Дицмайри, Сюник, Гегануш, Чакатен, Шикаох, Неркин Ханд, Цав и города Капан", - говорится в послании.

В нем также отмечается, что:

1) в подписанном премьер-министром РА, президентом РФ и президентом АР 09.11.2020 г. унизительном документе нет ни слова о сдаче Кубатлу (Кашатаг) или какой-либо его части. 2) во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией существует необходимость защиты собственных граждан и приграничных населенных пунктов. 3) полностью не решены вопросы обмена военнопленными и передачи тел погибших. 4) Существует необходимость уточнения государственных границ. В этих условиях вооруженные силы не могут переложить решение отмеченного важного вопроса на плечи органов местного самоуправления или граждан. "Ответственность за любой инцидент в плену или убийстве граждан будет нести начальник Генштаба", - говорится в послании.