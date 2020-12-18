Пятница, 18 Декабря 2020 12:01

АрмИнфо.17 декабря в Брюсселе прошло третье заседание Совета партнерства Армения - Европейский Союз.

Как передает пресс-служба МИД РА, в заседании с армянской стороны принял участие министр иностранных дел Ара Айвазян, с европейской - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике

безопасности Жозеп Боррель. Повестка дня заседания Совета включала широкий круг вопросов партнерства Армения-ЕС, включая реализацию

Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, перспективы начала диалога по либерализации визового режима, повестку реформ в Армении. Совет партнерства также рассмотрел проблемы, связанные с COVID-19, и поддержку ЕС усилий Армении в этой области. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области торговли, экономики, энергетики, образования и экологии. В ходе встречи члены армянской делегации представили основные направления партнерства в рамках своих компетенций.

В своем приветственном обращении Ара Айвазян отметил, что дальнейшее укрепление партнерства с ЕС и странами-членами остается одним из

приоритетов внешней политики Армении. "К сожалению, наши общие демократические ценности сталкиваются с множеством проблем, особенно в нашем регионе, стабильность и безопасность которого были явно подорваны недавней азербайджано-турецкой агрессией против коренного народа Арцаха", - отметил глава МИД РА.

Касаясь текущего этапа реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве, которое является правовой основой отношений Армения-ЕС, министр с удовлетворением отметил, что Армения уже разработала проект дорожной карты, которое вскоре вступит в силу.

Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и стабильности. Ара Айвазян представил участникам заседания шаги, предпринятые по урегулированию гуманитарного кризиса в Арцахе и

устранения последствий войны, развязанной Азербайджаном при непосредственном участии и поддержке со стороны Турции.

Министр заявил, что действия Азербайджана и Турции, сопровождавшиеся грубыми нарушениями международного гуманитарного

права, преследовали конечную цель - истребление и изгнание армян Арцаха с их родины. Они создали новые опасные прецеденты для

урегулирования конфликтов на территориях стран Восточного соседства. В этом контексте министр выразил обеспокоенность по

поводу переброски тысяч иностранных вооруженных террористов из Турции, Сирии, Ливии в Азербайджан и в зону нагорнокарабахского конфликта, что превратило регион в очаг международного терроризма.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув в этом контексте необходимость

реализации базовых принципов, которые еще не реализованы, в частности, в определении статуса Нагорного Карабаха.