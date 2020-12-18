Пятница, 18 Декабря 2020 09:57

АрмИнфо.Обнаружены тела 9 военнослужащих в районе армянских боевых позиций, расположенных в направлении Хин Тахер-Хцаберд. Об этом сообщает Армия обороны Арцаха, ссылаясь на сведения, предоставленные российским миротворческим контингентом. Обстоятельства гибели армянских солдат пока неизвестны.

<На данный момент принимаются необходимые меры для выяснения личностей военнослужащих и обстоятельства их гибели>, - говорится в источнике.