Пятница, 18 Декабря 2020 09:51

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Авет Адонц принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в РА Фана Йона.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники обсудили двустороннюю повестку и вопросы, касающиеся ситуации в регионе.

В частности, заместитель министра иностранных дел проинформировал Посла о ситуации в Арцахе, возникшей из-за турецко-азербайджанской агрессии и мерах, которые необходимо предпринять для ее устранения. Вместе с тем он коснулся региональной безопасности и стабильности.

Авет Адонц подчеркнул, что углубление отношений с Китаем является одним из приоритетов внешней политики Министерства иностранных дел. В этой связи он заметил, что стороны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций.

В свою очередь, Посол КНР отметил, что традиционные дружественные отношения между КНР и РА способствуют продвижению двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Господин Фан Йон отметил, что Китай привержен принципу взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности. <Китай и Армения поддерживают друг друга в важных ключевых вопросах>, - подчеркнул он.

Собеседники обменялись мнениями о шагах по обогащению двусторонней повестки между Арменией и Китаем, активизации существующего диалога, а также по дальнейшим совместным работам в торгово-экономической, инвестиционной и технико-экономической сферах.