Пятница, 18 Декабря 2020 09:51

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах отреагировало на заявление представителя МИД Азербайджана о том, что армянские войска должны покинуть территорию Карабаха.

<Подобные утверждения азербайджанской стороны преследуют цель исказить трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября и являются продолжением провокационных действий вооруженных сил Азербайджана, целью которых является подрыв посреднических усилий России и ее миротворческой миссии.

В то же время отметим, что Армия обороны Республики Арцах была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и арцахского народа. 10 ноября после установления перемирия при посредничестве РФ, Армия обороны Арцаха вместе с российскими миротворческими силами продолжает нести свою миссию по обеспечению стабильности и мира в зоне конфликта>, - говорится в заявлении.