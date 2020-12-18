|Армия обороны Арцаха: Обнаружены тела 9 армянских военнослужащих
|В МИД Армения прошла встреча с Послом Китая
|МИД Арцаха: Армия обороны была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и его народа
|Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи
|Омбудсмен Армении требует от правительства разъяснить ситуацию жителям приграничных общин Сюника
|В Ереване вновь проходит митинг-шествие оппозиции
|Адвокат: Герой карабахской войны Ашот Минасян не будет арестован
|Ваграм Погосян: Новость о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана, абсолютная чушь
|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
|Сурен Папикян: Границы Армении прочны и контролируемы со стороны ВС РА
|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
|Путин об Эрдогане: Он мужик!
|Арман Татоян: Власти Азербайджана продолжают открыто сеять ненависть и вражду по отношению к армянам
|В ходе поисковых работ в районах Физули и Джабраил обнаружены останки тел 41 военнослужащего
|МО РА: На некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы будут размещены российские пограничники
|Арам Хачатрян: Отставку Никола Пашиняна в Ереване требуют всего 500 человек
|Президент Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями внепарламентских сил
|В Сюникской области Армении проходит акция протеста, перекрыта дорога к городу Капан
|Министр обороны ознакомился со строительством боевых укреплений в приграничных с Азербайджаном районах
|Минтруда и социальных вопросов Армении представило краткосрочные программы по трудоустройству граждан Арцаха
|Бывший депутат парламента назначен губернатором Лорийской области Армении
|ГКС: Информационному террору будет положен конец
|Певица, активистка РПА Шушан Петросян выпущена из полицейского участка
|Армии обороны Арцаха пока ничего не известно о судьбе военнослужащих, пропавших без вести близ сел Хцаберд и Хин Тагер
|В Армении выявлено 1174 новых случая заражения коронавирусом
|Второй президент Армении с частным визитом отбыл в Москву
|При помощи российских миротворцев в Карабахе полностью восстановлена система электроснабжения
|Азербайджан не сумел убедить ЕСПЧ отменить промежуточную меру в связи с невыполнением им требований суда
|При содействии российских миротворцев накануне поздно вечером удалось разблокировать село Хин Шен
|Премьер заявил, что элита хочет отобрать власть в стране у народа
|Оппозиция Армении призывает граждан с 22 декабря начать всеобщую забастовку и акции неповиновения
|Посол Армении представил работу по модернизации КПП "Мегри"
|Министр обороны и родственники пропавших без вести военнослужащих обсудили сложившуюся ситуацию
|Минобороны РФ опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
|Премьер: По состоянию на вчерашний день Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат миротворцев
|СК: Ведется следствие по выяснению обстоятельств гибели солдата Ваге Бабаяна
|Никол Пашинян рассказал о ситуации в Гадрудском районе в селах Хцаберд и Хин Тагер
|МО сообщает, что группа армянских военнослужащих выводится из блокады из района сел Хин Тагер и Хцаберд
|Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что намерен уйти из политики
|Глава МИД РА пояснил, почему Армения не признала независимость Арцаха
|Текстильная промышленность: высокая динамика развития
|Парламент Армении отказался от 13-ой зарплаты
|Вице-губернатор Ширакской области освобожден с должности
|Родственники военнослужащих, взятых накануне в плен, провели акцию протеста у Ширакской областной администрации
|Спикер парламента Армении принял представителей партии "Наследие"
|Власти Азербайджана недовольны деятельностью миротворцев
|Губернатор Лорийской области подал в отставку
|Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцы
|Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условиях
|МИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир
|В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Араик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях
|МИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям
|Президент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три года
|Араик Арутюнян намерен стать беспартийным
|Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане
|Президент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальны
|Читать больше
АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Арцах отреагировало на заявление представителя МИД Азербайджана о том, что армянские войска должны покинуть территорию Карабаха.
<Подобные утверждения азербайджанской стороны преследуют цель исказить трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября и являются продолжением провокационных действий вооруженных сил Азербайджана, целью которых является подрыв посреднических усилий России и ее миротворческой миссии.
В то же время отметим, что Армия обороны Республики Арцах была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и арцахского народа. 10 ноября после установления перемирия при посредничестве РФ, Армия обороны Арцаха вместе с российскими миротворческими силами продолжает нести свою миссию по обеспечению стабильности и мира в зоне конфликта>, - говорится в заявлении.
|Армия обороны Арцаха: Обнаружены тела 9 армянских военнослужащих
|В МИД Армения прошла встреча с Послом Китая
|МИД Арцаха: Армия обороны была и будет главным гарантом безопасности Арцаха и его народа
|Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи
|Омбудсмен Армении требует от правительства разъяснить ситуацию жителям приграничных общин Сюника
|В Ереване вновь проходит митинг-шествие оппозиции
|Адвокат: Герой карабахской войны Ашот Минасян не будет арестован
|Ваграм Погосян: Новость о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана, абсолютная чушь
|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
|Сурен Папикян: Границы Армении прочны и контролируемы со стороны ВС РА
|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
|Путин об Эрдогане: Он мужик!
|Арман Татоян: Власти Азербайджана продолжают открыто сеять ненависть и вражду по отношению к армянам
|В ходе поисковых работ в районах Физули и Джабраил обнаружены останки тел 41 военнослужащего
|МО РА: На некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы будут размещены российские пограничники
|Арам Хачатрян: Отставку Никола Пашиняна в Ереване требуют всего 500 человек
|Президент Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями внепарламентских сил
|В Сюникской области Армении проходит акция протеста, перекрыта дорога к городу Капан
|Министр обороны ознакомился со строительством боевых укреплений в приграничных с Азербайджаном районах
|Минтруда и социальных вопросов Армении представило краткосрочные программы по трудоустройству граждан Арцаха
|Бывший депутат парламента назначен губернатором Лорийской области Армении
|ГКС: Информационному террору будет положен конец
|Певица, активистка РПА Шушан Петросян выпущена из полицейского участка
|Армии обороны Арцаха пока ничего не известно о судьбе военнослужащих, пропавших без вести близ сел Хцаберд и Хин Тагер
|В Армении выявлено 1174 новых случая заражения коронавирусом
|Второй президент Армении с частным визитом отбыл в Москву
|При помощи российских миротворцев в Карабахе полностью восстановлена система электроснабжения
|Азербайджан не сумел убедить ЕСПЧ отменить промежуточную меру в связи с невыполнением им требований суда
|При содействии российских миротворцев накануне поздно вечером удалось разблокировать село Хин Шен
|Премьер заявил, что элита хочет отобрать власть в стране у народа
|Оппозиция Армении призывает граждан с 22 декабря начать всеобщую забастовку и акции неповиновения
|Посол Армении представил работу по модернизации КПП "Мегри"
|Министр обороны и родственники пропавших без вести военнослужащих обсудили сложившуюся ситуацию
|Минобороны РФ опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
|Премьер: По состоянию на вчерашний день Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат миротворцев
|СК: Ведется следствие по выяснению обстоятельств гибели солдата Ваге Бабаяна
|Никол Пашинян рассказал о ситуации в Гадрудском районе в селах Хцаберд и Хин Тагер
|МО сообщает, что группа армянских военнослужащих выводится из блокады из района сел Хин Тагер и Хцаберд
|Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что намерен уйти из политики
|Глава МИД РА пояснил, почему Армения не признала независимость Арцаха
|Текстильная промышленность: высокая динамика развития
|Парламент Армении отказался от 13-ой зарплаты
|Вице-губернатор Ширакской области освобожден с должности
|Родственники военнослужащих, взятых накануне в плен, провели акцию протеста у Ширакской областной администрации
|Спикер парламента Армении принял представителей партии "Наследие"
|Власти Азербайджана недовольны деятельностью миротворцев
|Губернатор Лорийской области подал в отставку
|Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцы
|Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условиях
|МИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир
|В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Араик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях
|МИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям
|Президент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три года
|Араик Арутюнян намерен стать беспартийным
|Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане
|Президент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальны
|Читать больше
|Президент ЕПК: Приоритет в Армении - восстановление государственности, а не борьба за власть
|Политолог: Совершившие в 1998-м госпереворот силы пытаются совершить госпереворот-2
|Арман Навасардян: До и в ходе войны дипломатия Армении продемонстрировала полный провал по всем фронтам
|Переворот в ночь на 10 ноября обернулся бы для Армении потерей государственности
|Профессор: В 44-дневной войне виновны все
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности