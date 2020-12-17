Четверг, 17 Декабря 2020 22:09

АрмИнфо. В преддверии третьего заседания Совета партнерства РА-ЕС 17 декабря министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархейи.

Обе стороны затронули широкий круг вопросов, связанных с повесткой дня партнерства РА-ЕС. Айвазян отметил, что дальнейшее углубление сотрудничества с ЕС и его странами-членами продолжает оставаться одним из приоритетов внешней политики Армении.

Собеседники обменялись мнением о текущем этапе реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, а также вопросов, связанных с развитием программы Восточного партнерства.

Министр и комиссар обсудили также вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте министр Айвазян представил комиссару шаги, предпринятые для устранения последствий войны, развязанной Азербайджаном и Турцией против Арцаха и для урегулирования кризиса в Арцахе.

В этом контексте министр Айвазян особо подчеркнул участие международного сообщества в урегулировании гуманитарного кризиса в Арцахе и в удовлетворении насущных потребностей армян Арцаха.