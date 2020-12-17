Четверг, 17 Декабря 2020 19:29

АрмИнфо. Беспокойство и гнев жителей Капана, Гориса и других городов Сюникской области Армении, приграничных сел в связи с процессом разграничения и демаркации границ, имеют реальные основания. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Омбудсмен Армении Арман Татоян, отметив, что убежден в актуальности этих проблем после совершенного визита в Сюник.

<Речь идет о конкретных людях, о правах жителей этих населенных пунктов на жизнь и другие жизненно важные потребности, их физической безопасности и защите, возможности обеспечить средства к существованию и, наконец, о безопасности государственных границ Республики Армения>, - подчеркнул он.

Он отметил, что в течение вчерашнего и сегодняшнего дня по данным вопросам в офис Омбудсмена поступают с раннего утра сигналы от жителей приграничных сел Сюникской области.

В этом контексте, Защитник прав человека констатировал, что не органы областной или общинной администраций, а правительство обязано предоставить разъяснения гражданам, особенно жителям приграничных общин, касаемо развития ситуации по данным вопросам. <Это гарантированное конституционное право граждан, обеспечить которое обязано государство и точка>, - резюмировал он.