Четверг, 17 Декабря 2020 19:00

АрмИнфо. С территории близлежащей к ереванскому парку <ТУМО> стартовало шествие 16 оппозиционных партий Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

С транспарантом <Ты - спаситель своей Родины> и скандируя <Армения без Никола>, <Никол предатель> шествие движется к площади Франции. Шествие оппозиции сопровождают представители правоохранительных органов.

Очередной оппозиционный митинг пройдет в субботу 18 ноября.

Напомним, что с подписанием 10 ноября трехстороннего заявления, оппозиция практически ежедневно проводит акции протеса и шествия, требуя отставки Пашиняна и формирования временного правительства. Кандидатом от оппозиции является Вазген Манукян, который в начале 90-ых занимал должности премьер-министра и министра обороны Армении.