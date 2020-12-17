Четверг, 17 Декабря 2020 18:50

АрмИнфо. Ашот Минасян - легендарный герой карабахской войны, командир отряда <Сисак> не будет арестован. Апелляция прокуратуры отклонена. Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Минасяна Арам Вардеванян.

Отметим, что 14 ноября Минасян был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35-300 (Узурпация власти - Ред.), 35-305 (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля - Ред.) и 235 (Хранение незаконного оружия, боеприпасов - Ред.) УК РА.

Вардеванян, в частности, отметил: <В Апелляционном уголовном суде жалоба прокуратуры рассматривалась в течение нескольких часов. Мы представили свои возражения. Решением судьи Бекташяна жалоба прокуратуры была отклонена>.