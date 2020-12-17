Четверг, 17 Декабря 2020 17:43

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Бельгии для участия в заседании Совета партнерства Армения-ЕС министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 17 декабря встретился с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных учреждений Бельгии Софи Вильмес. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно источнику, министры иностранных дел обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия на двусторонних и многосторонних площадках и перспективы расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В качестве приоритета были отмечены шаги по полноценному использованию торгово-экономического, инвестиционного потенциала и развитие децентрализованного сотрудничества.