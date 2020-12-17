Четверг, 17 Декабря 2020 17:31

АрмИнфо. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно- правовые. Об этом 17 декабря на пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он отметил, что не считает, что война в Карабахе началась из-за вмешательства извне. Глава российского государства заметил, что напряженная ситуация в зоне конфликта сохранялась на протяжении многих лет, и, в конце концев, вышла из под контроля. Позиция РФ всегда заключалась в том, чтобы прийти к договоренностям без всякого кровопролития. Эта позиция была выстроена и в Минской группе ОБСЕ, где, наряду с Россией в качестве сопредседателей также участвуют США и Франция. В частности, эта позиция заключалась в том, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. При этом, статус Карабаха должен остаться неизменным, то есть, на будущее должен быть статус кво, но при обязательном создании условий для общения между Карабахом и Арменией, для чего должен быть задействован Лачинский коридор.

Позиция же Турции, как подчеркнул Путин, основана на, как неоднократно заявляла Анкара, <защите правого дела Азербайджана>, а именно, возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 1990-х года. <С международно-правовой точки зрения, эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Сама Армения не признала независимость Нагорного Карабаха, в этом контексте, вся территория НКР -это тоже Азербайджан>, - добавил глава российского государства.

В то же время он констатировал, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые. Его корни, как заметил Путин, в этническом конфликте, которые начались в Сумгаите, перекинувшись

затем в Нагорный Карабах. <Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне в свое время взялись за оружие, чтобы защитить свои жизни и достоинство. В результате, сложилась ситуация, которая длилась до момента ее обострения в этом году>,- заметил российский президент.

Он добавил, что в рамках трехстороннего заявления достигнута договоренность о прекращении боевых действий, что очень важно, поскольку перестали гибнуть люди <При этом, стороны останавливаются на тех позициях, которые занимали к моменту подписания заявления. В этой связи возникли определенные сложности инфраструктурного характера, как для азербайджанской, так и для армянской сторон,но с этим надо разбираться спокойно в ходе переговорного процесса, потому что трехстороннее заявление дает для этого все основания>,- заметил российский президент.

Владимир Путин, ссылаясь на трехстороннее заявление, подчеркнул, что после перемирия следующим этапом должна стать полная нормализация ситуации в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурных потенциалов, в том числе, автомобильного и

железнодорожного сообщения. Это, по словам российского лидера, касается и Нахичевани, сообщением между севером и югом Армении. Нарушение режима прекращения огня, как напомнил Путин, было всего один раз, выразив надежду, что этот эпизод останется в качестве единичного случая.

<Теперь главное, чтобы начался процесс, при нашем участии, при участии Минской группы ОБСЕ не суть важно, важно, чтобы начался процесс урегулирования, и был положительно завершен>, - сказал президент РФ. Он выразил надежду, что и международные посредники перейдут от слов к делу, особенно по таким вопросам, как оказание помощи беженцам, возвращающимся в Карабах, чтобы это делала не только Россия, но и международные организации- ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН. < Мы со своей стороны готовы продолжать эту работу>,-отметил Владимир Путин, не исключив возможности увеличения присутствия российских миротворцев в регионе, но только после согласования вопроса со всеми сторонам конфликта. Глава российского государства заметил, что в регионе представлены не только миротворцы, но и службы МЧС и Пограничной службы ФСБ России.