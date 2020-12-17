Четверг, 17 Декабря 2020 16:39

АрмИнфо. Ведутся продолжительные работы по утончению данных об армянских военнопленных и обсуждаются дальнейшие шаги по их обмену. Об этом в ходе заседания правительства 17 декабря сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян. В частности, он подчеркнул, что переговоры ведутся с Азербайджаном с привлечением представителей Международного комитета Красного Креста и российской стороны.

Касаемо пленных, взятых в Хцаберде, по словам вице-премьера, данные уточняются. <Глава генштаба ВС РА Оник Гаспарян сейчас находится в Арцахе и ведет обсуждения с целью поиска решений. Кроме того, ведутся переговоры с азербайджанской стороной. В ближайшее время ожидаем, что вопрос будет решен>, - сказал он. Вместе с тем, Авинян подчеркнул, что определенная напряженность наблюдалась и в общине Хин Шен. <Проблема полностью не разрешена. Сейчас там дислоцированы подразделения российского миротворческого контингента. Но ожидаем, что в ближайшее время вопросы, связанные с Хин Шеном также будут решены>, - заключил он