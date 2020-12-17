Четверг, 17 Декабря 2020 15:42

АрмИнфо. Мы расходимся по некоторым вопросам с президентом Турции Эрдоганом, но он человек, который держит слово, мужчина. Такое мнение выразил по поводу своего турецкого коллеги президент России Владимир Путин, говоря о личных качествах и общении с лидерами стран.

По словам Путина Эрдоган <хвостом не виляет>. <Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело, - отметил российский лидер. При этом Путин подчеркнул, что <бывает необходимость настаивать на нашей позиции. Ну это всегда так бывает. Все другое контрпродуктивно>.