Четверг, 17 Декабря 2020 15:28

АрмИнфо. Власти Азербайджана продолжают открыто сеять ненависть и вражду по отношению к армянам. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян заметил, что президент Азербайджана своими публичными выступлениями продолжает сеять ненависть ко всему армянскому народу, угрожает всему населению Армении, выражает оскорбления и ненависть.

<В частности, в ходе военного парада в Баку 10 декабря 2020 года президент Азербайджана выступил с публичной речью, полной системной ненависти ко всему народу Армении и открытых угроз геноцида. В то же время, в ходе этого же мероприятия, президент Турции вспомнил об организаторах и исполнителях Геноцида армян с более очевидными угрозами жизни в адрес всего народа Армении. В своем публичном заявлении в тот же день Защитник прав человека Армении уже представил чрезвычайно опасные последствия этих двух выступлений не только для народа Армении, но и для международной системы прав человека. Особенно достойно осуждения, что после этих выступлений президент Азербайджана выступил с идентичными заявлениями в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США, то есть уже не для внутренней, а для международной аудитории.

Речь президента Азербайджана 12 декабря 2020 года полна высказываний, разжигающих ненависть и вражду по отношению к армянам, открытых угроз массового насилия в отношении армян. В этой же речи использовались глубокие выражения этнической принадлежности по отношению к армянам, в том числе вызывающие ненависть на религиозной основе>, - заметил омбудсмен.

Татоян заметил, что международное сообщество и, в частности, международные организации, уполномоченные защищать права человека, должны отреагировать на подобные заявления президента Азербайджана.