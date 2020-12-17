Четверг, 17 Декабря 2020 15:12

АрмИнфо.На некоторых участках армяно- азербайджанской государственной границы будут размещены российские пограничники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, в ходе визита в Сюникскую область Армении министр обороны Вагаршак Арутюнян провел рабочее совещание с

командиром воинского соединения, губернатором Сюника и региональным командиром погранвойск. В ходе совещания обсуждались вопросы делимитации между Арменией и Азербайджаном и размещения пограничных войск. Министр дал указания офицерам по созданию новых постов и позиций. Командир соединения и губернатор представили работы в ряде проблемных районов, подчеркнув, что обсуждения по границе продолжаются между сторонами.

Министр также встретился с офицерами миротворческого контингента российских миротворцев, коснулся контроля над дорогой Горис-Степанакерт, программы размещения российских миротворцев на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, стороны обсудили работы по поиску пропавших без вести в результате войны, а также ряд других вопросов.