Четверг, 17 Декабря 2020 15:12

АрмИнфо.Новоназначенный губернатор Лори Арам Хачатрян заявил, что за отставку премьер-министра Армении в Лорийской области выступает порядка 15-20 человек.

В разговоре с журналистами Хачатрян заметил, что в Ереване акции протеста также немногочисленны. <Люди не выходят на улицу так часто, как должны были бы при широком общественном движении. <Мы видим, как 500, может быть, 1000 человек выходят на улицы. Большинство граждан по-прежнему поддерживают премьер-министра Пашиняна>, - заметил губернатор.

Что касается внеочередных выборов в парлемнт, гунернатор заявил, что в поветске правящей фракции такого вопроса нет.

<Народ уже сделал свой выбор в 2018 году, и большинство людей, по-прежнему, поддерживает премьер-министра Никола Пашинян. Люди очень хорошо осведомлены о том, что произошло и что происходит сейчас. Будем ждать следующих выборов в 2023 году, тогда народ вновь сможет выразить свое мнение>, - подчеркнул Хачатрян.

На уточняющий вопрос, каково решение всей политической команды отнисительно досрочных выборов, Арам Хачатрян ответил: <Мы не обсуждали этот вопрос, по крайней мере, я не участвовал в таком обсуждении. У меня нет информации о том, что мы готовимся провести внеочередные выборы. Лично я не вижу в этом необходимости>.