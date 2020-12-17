Четверг, 17 Декабря 2020 13:37

АрмИнфо. Минтруда и социальных вопросов Армении представило 2 краткосрочные программы по трудоустройству граждан Арцаха.

Как отметил на заседании правительства министр труда и соцвопросов Армении Меспроп Аракелян, бенефициарами первой программы могут стать те граждане Арцаха, которые жили в населенных пунктах, оккупированных сегодня Азербайджаном. Согласно представленной программе, бенефициарам представиться возможность пройти трехмесячную практику у работодателя, ежемесячная плата за которую составит 100 тыс. драмов.

Аракелян пояснил, что для участия в данной программе гражданам Арцаха необходимо обратиться в агентство занятости Министерства труда и социальных вопросов.

Вторая программа, по его словам, касается небольших общественных работ в общинах Армении. В этом ключе он напомнил, что Министерство осуществляет уже подобную программу с жителями сельских общин Армении. Ежедневная плата за осуществленную работу составляет 8 тыс. драмов.

Кратокосрочность программ Аракелян пояснил тем, что сегодня в Министерстве труда и социальных и жилищных вопросов в Арцахе разрабатываются долгосрочные программы по стимулированию трудоустройства, что позволит гражданам иметь постоянный источник дохода.

Отметим, что правительство РА единогласно утвердило реализацию вышеобозначенных программ.