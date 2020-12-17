Четверг, 17 Декабря 2020 13:36

АрмИнфо. Бывший депутат армянского парламента Арам Хачатрян назначен губернатором Лорийской области Армении. Решение об этом было принято на заседании правительства РА 17 декабря.

Отметим, что Арам Хачатрян сложил свой депутатский мандат 8 декабря. В свою очередь, накануне губернатор Лорийской области Андрей Гукасян представил заявление о своей отставке. Данный шаг Гукасян обосновал решением правящей в стране партии "Гражданский договор".

Арам Хачатрян в 2018 году занимал должность заместителя губернатора Лорийской области. После парламентских выборов стал депутатом парламента от правящей фракции блока "Мой шаг".