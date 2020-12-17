Четверг, 17 Декабря 2020 13:25

АрмИнфо.Бывшего депутата от Республиканской партии Армении, певицу Шушан Петросян отпустили из полицейского участка. Об этом сообщил бывший омбудсмен Арцаха, соучредитель общественной организации <Правовой путь> Рубен Меликян. Он подчеркнул, что у нет жалоб в связи с тем, как относились к Петросян в участке.

Отметим, что по данным Меликяна, сегодня утром Шушан Петросян подвергли приводу в полицию. По словам правозащитника, это сделано по указанию премьер-министра. Меликян заметил, что Петросян никто не сообщал, что у полиции есть к ней вопросы и в участок ее не приглашали.

Однако, напомним, что 14 декабря в полицию обратилась женщина с заявилением, что Шушан Петросян ее избила.