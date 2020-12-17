Четверг, 17 Декабря 2020 12:09

АрмИнфо. 17 декабря второй президент Армении Роберт Кочарян с частным трехдневным визитом отбыл в Москву. Об этом сообщается на официальной странице второго президента РА.

В сообщении не указывается цель визита, однако, с учетом того, что Роберт Кочарян является независимым директором российской АФК

"Система", можно предположить, что он примет участие в заседании Совета директоров компании, которое пройдет завтра, 18 декабря. Открытым остается и вопрос о возможных встречах второго президента РА с представителями российской элиты.

После "бархатной революции" в Армении в 2018 году второй президент РА подвергается уголовным и судебным преследованиям. Ему инкриминируется попытка "конституционного строя". Лишь несколько недель назад решением суда ем у был возвращен паспорт.

Отметим также, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и бывший глава Армении Роберт Кочарян много лет поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию нынешних событий в Армении.