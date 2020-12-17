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АрмИнфо. Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в село Ханабад Аскеранского района. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Согласно источнику, продуктовые наборы и предметы первой необходимости были переданы беженцам, вернувшимся в свои дома и другим нуждающимся жителям населенного пункта.
Гуманитарные наборы, в состав которых входят продукты питания и предметы первой необходимости, получили несколько сотен семей.
При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.
При помощи миротворцев полностью восстановлена система электроснабжения. Для этого были проведены ремонтные работы на 18 км линий электропередач и 50 опорах. Возобновлена бесперебойная подача электроэнергии в 24 населенных пункта с общим количеством жителей более 12 тысяч человек.
Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и
Мартакерте продолжают оказание медицинской помощи населению.
В основном к российским военным медикам обращаются местные жители,
страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств.
Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 558 гражданам, в том числе 67 детям.
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|Адвокат: Герой карабахской войны Ашот Минасян не будет арестован
|Ваграм Погосян: Новость о том, что в Степанакерте будут расселены 12 024 гражданина Азербайджана, абсолютная чушь
|Главы МИД Армении и Бельгии отмечают шаги по полноценному использованию торгово-экономического и инвестиционного потенциала
|Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
|В. Путин: Ситуация вокруг Нагорного Карабаха намного сложнее, чем простые правовые постулаты, в том числе, и международно-правовые
|Ален Симонян: Наша политическая команда всегда уважала волю народа
|Сурен Папикян: Границы Армении прочны и контролируемы со стороны ВС РА
|Вице-премьер: Армения продолжает вести переговоры с Азербайджаном, с привлечением представителей МККК и российской стороны по вопросам обмена военнопленными
|Путин об Эрдогане: Он мужик!
|Арман Татоян: Власти Азербайджана продолжают открыто сеять ненависть и вражду по отношению к армянам
|В ходе поисковых работ в районах Физули и Джабраил обнаружены останки тел 41 военнослужащего
|МО РА: На некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы будут размещены российские пограничники
|Арам Хачатрян: Отставку Никола Пашиняна в Ереване требуют всего 500 человек
|Президент Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителями внепарламентских сил
|В Сюникской области Армении проходит акция протеста, перекрыта дорога к городу Капан
|Министр обороны ознакомился со строительством боевых укреплений в приграничных с Азербайджаном районах
|Минтруда и социальных вопросов Армении представило краткосрочные программы по трудоустройству граждан Арцаха
|Бывший депутат парламента назначен губернатором Лорийской области Армении
|ГКС: Информационному террору будет положен конец
|Певица, активистка РПА Шушан Петросян выпущена из полицейского участка
|Армии обороны Арцаха пока ничего не известно о судьбе военнослужащих, пропавших без вести близ сел Хцаберд и Хин Тагер
|В Армении выявлено 1174 новых случая заражения коронавирусом
|Второй президент Армении с частным визитом отбыл в Москву
|При помощи российских миротворцев в Карабахе полностью восстановлена система электроснабжения
|Азербайджан не сумел убедить ЕСПЧ отменить промежуточную меру в связи с невыполнением им требований суда
|При содействии российских миротворцев накануне поздно вечером удалось разблокировать село Хин Шен
|Премьер заявил, что элита хочет отобрать власть в стране у народа
|Оппозиция Армении призывает граждан с 22 декабря начать всеобщую забастовку и акции неповиновения
|Посол Армении представил работу по модернизации КПП "Мегри"
|Министр обороны и родственники пропавших без вести военнослужащих обсудили сложившуюся ситуацию
|Минобороны РФ опровергло сообщения об окружении миротворцев в Карабахе
|Премьер: По состоянию на вчерашний день Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат миротворцев
|СК: Ведется следствие по выяснению обстоятельств гибели солдата Ваге Бабаяна
|Никол Пашинян рассказал о ситуации в Гадрудском районе в селах Хцаберд и Хин Тагер
|МО сообщает, что группа армянских военнослужащих выводится из блокады из района сел Хин Тагер и Хцаберд
|Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что намерен уйти из политики
|Глава МИД РА пояснил, почему Армения не признала независимость Арцаха
|Текстильная промышленность: высокая динамика развития
|Парламент Армении отказался от 13-ой зарплаты
|Вице-губернатор Ширакской области освобожден с должности
|Родственники военнослужащих, взятых накануне в плен, провели акцию протеста у Ширакской областной администрации
|Спикер парламента Армении принял представителей партии "Наследие"
|Власти Азербайджана недовольны деятельностью миротворцев
|Губернатор Лорийской области подал в отставку
|Никол Пашинян заявил, что согласно имеющейся информации в окружении находятся российские миротворцы
|Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты на развитие сельского хозяйства на выгодных условиях
|МИД РФ: Россия делает все для того, чтобы в регионе Нагорного Карабаха установился прочный мир
|В Ереване началось "Шествие достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
|Араик Арутюнян признал, что войну можно было остановить раньше и на более выгодных для армянской стороны условиях
|МИД РФ: В настоящее время в Карабахе идет процесс настройки каждого сегмента урегулирования по своим направлениям
|Президент Арцаха сообщил о программах, которые он намерен реализовать в ближайшие три года
|Араик Арутюнян намерен стать беспартийным
|Апелляционный суд Армении отменил решение суда первичной инстанции об аресте бывшего посла республики в Ватикане
|Президент Арцаха: Два из трех принципов урегулирования арцахского конфликта больше не актуальны
|Президент РА и лидер партии "Просвещенная Армения" обсудили ситуацию в стране
|Араик Арутюнян рассказал, когда будет готов подать в отставку с поста президента Арцаха
|На северо-восточном направлении погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха
|Ветераны Великой Отечественной войны Армении получили материальную помощь
|Читать больше
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