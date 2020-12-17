Четверг, 17 Декабря 2020 11:56

АрмИнфо. Попытки Азербайджана отменить решения ЕСПЧ о применении промежуточной меры потерпели неудачу. Как сообщает представительство Республики Армения в ЕСПЧ, суд отклонил ходатайство правительства Азербайджана об отмене обеспечительной меры, примененной 29 сентября этого года.

Европейский суд принял во внимание, что иски о применении обеспечительной меры, особенно для защиты прав задержанных, и доказательства, подтверждающие их, продолжают предъявляться против Азербайджана. Европейский суд подчеркнул, что Азербайджан не выполняет в полной мере требования суда о предоставлении соответствующей информации об этих лицах. Таким образом, Европейский суд установил, что обстоятельства, лежащие в основе обеспечительной меры, сохраняются, поэтому нет оснований для отмены или приостановления его решений.

Таким образом, Европейский суд установил, что обстоятельства, лежащие в основе обеспечительной меры, сохраняются, поэтому нет никаких оснований для отмены своих решений или их приостановления.

Напомним, что в своем решении от 29 сентября этого года Европейский суд призвал Азербайджан воздерживаться от таких мер, в частности, боевых действий, которые могут привести к нарушению конвенционных прав гражданского населения, в том числе подвергнуть опасности их жизнь и здоровье. ЕСПЧ также призвал Азербайджан соблюдать свои обязательства по Конвенции, в частности, статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания) Европейской конвенции по правам человека и основных свобод.