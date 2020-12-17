Четверг, 17 Декабря 2020 11:27

АрмИнфо. При содействии российских миротворцев накануне поздно вечером удалось разблокировать село Хин Шен. Об этом говорится в репортаже Общественного телевидения Арцаха.

Как отмечается в репортаже, 4 дня дорога из села Хин Шен в Мец Шен была закрыта, поскольку на ней азербайджанцы установили свой пост.

При посредничестве российских миротворцев накануне поздно вечером они ушли с дороги, тем самым, село вышло из окружения.

По итогам переговоров удалось убедить азербайджанцев покинуть данную территорию. Теперь они находятся за 700 метров от села, на высотах, расположенных поблизости. По словам одного из армянских добровольцев Айкарама Термеяна, село является исконно армянским, и присутствие здесь азербайджанцев стало бы нарушением условий трехстороннего заявления. Если сдать и этот клочок земли, то следующим шагом азербайджанской стороны станет Лачинский коридор.

Как отмечается в репортаже, в селе проживают как женщины, так и дети. Вопросом их безопасности занимаются подразделения Армии обороны Карабаха и российского миротворческого контингента. Жительница села Ангин Саркисян рассказала, что вместе с семьей переехала сюда 4 года назад из села Талыш. "Ночью дорогу открыли, староста помог нам, посоветовал сидеть дома, дождаться решения вопроса. Взять детей и куда идти? Сколько раз я бежала оттуда-отсюда. Не можем мы оставаться в другом месте - это наше село, наше место, останемся здесь", - говорит Саркисян.

Азербайджанцы пытались даже войти в село, когда здесь не было миротворцев, переговоры с ними вели местные мужчины. "Мы встали у них на пути, сказали, что это наше село, мы здесь останемся, будем жить.

Они сказали, что им приказали войти в село, остановиться там и "обеспечивать безопасность местных жителей". Мы сказали, что нашу безопасность обеспечиваем мы сами", - рассказал один из жителей.