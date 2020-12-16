Среда, 16 Декабря 2020 21:34

АрмИнфо.Оппозиция Армении призывает граждан с 22 декабря начать всеобщую забастовку и акции неповиновения. Об этом в ходе "Шествие достоинства" заявил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

Он отметил, что ждет граждан 22 октября в 12:00 на площади Республики. <Вся страна должна быть парализована. Вторник станет самым решающим днем нашей борьбы. Во вторник гражданин Армении должен забыть о своих ежедневных делах, он не может просто пойти на работу или на учебу.Объявим всеобщую забастовку и акции неповиновения>, - подчеркнул Сагателян.

Член АРФД также обратился к армянам диаспоры, призвав их выразить свой протест.